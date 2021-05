Seis mortos em ataque talibã contra casamento no Afeganistão

Ao menos seis pessoas morreram, incluindo crianças, depois que um morteiro disparado pelos talibãs atingiu uma cerimônia de casamento na noite de sábado em uma província ao norte de Cabul, informou o ministério da Defesa afegão.



O projétil tinha como alvo um posto de controle do exército na área, mas caiu entre a multidão reunida para a cerimônia na província de Kapisa. Seis pessoas morreram e quatro ficaram feridas.



Os talibãs negaram o ataque e acusaram o exército.



O ministério do Interior acusou os talibãs pelas mortes em um mês de pelo menos 250 civis, sobretudo com minas e bombas detonadas nas rodovias.



Os talibãs negam ataques aos civis, mas as bombas e minas que têm as forças de segurança como alvos frequentemente explodem na passagem de veículos civis.