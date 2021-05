Reino Unido montará navio para promover comércio pós-Brexit

O Reino Unido montará um novo navio que será um verdadeiro "estandarte nacional", que abrigará eventos comerciais e promoverá seus interesses em todo o mundo, anunciou neste sábado (29) o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



O navio será uma plataforma mundial para os produtos das empresas britânicas, assim como para negociações comerciais de alto nível, segundo Downing Street. O Reino Unido busca novos veículos mercantis após deixar efetivamente a União Europeia (UE), no final de 2020.



A embarcação também terá um papel na implementação da política externa e de segurança do país, sobretudo através da celebração de cúpulas e negociações diplomáticas.



Este será o primeiro navio insígnia em serviço desde 1997, quando o Royal Yacht "Britannia" deixou de navegar. O novo navio ainda não tem nome.



Johnson esclareceu e insistiu em que o papel do novo navio será "diferente" do de seus antecessores, "refletindo o nascimento do Reino Unido como uma grande nação comercial marítima (novamente) independente".



"Cada aspecto do navio, de sua construção às empresas que promoverá a bordo, representarão e promoverão o melhor do Reino Unido", destacou em um comunicado, enviando um "sinal claro e poderoso do nosso compromisso de sermos um ator ativo no cenário mundial".



A construção do navio começará em 2022 e levará quatro anos, acrescentou Downing Street, que não poderá informar seu custo até que se faça a licitação.