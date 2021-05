Um show nos EUA oferece 'desconto' de 980 dólares para fãs vacinados

Ansiosos para vacinar sua população contra a covid-19, as autoridades dos EUA estão oferecendo incentivos que vão de cerveja grátis até prêmios de loteria de milhões de dólares. Agora, os promotores de shows de rock têm sua própria promoção: enormes descontos nos ingressos.



Fãs das bandas punk Teenage BottleRocket, MakeWar e Rutterkin podem assistir ao show em 26 de junho na costa de St. Petersburg, na Flórida, por um preço "com desconto" de 18 dólares se puderem provar que estão totalmente imunizados.



Para quem não tem essa comprovação, o preço é de 999,99 dólares.



Paul Williams, da Leadfoot Productions, perto de Tampa Bay, disse que agora que as vacinas estão disponíveis para todos aqueles com 12 anos ou mais, e que as pessoas estão clamando para a volta dos shows ao vivo, ele quer oferecer a elas uma experiência segura.



"Eu também queria que fosse uma campanha de vacinação para convencer os indecisos", disse Williams à ABC News, garantindo que a resposta do público foi "extremamente positiva".



Um total de 250 ingressos com desconto estão à venda e, até agora, ninguém pediu a opção de quase mil dólares.



Em um vídeo postado no Facebook, o vocalista e guitarrista do Teenage BottleRocket, Ray Carlisle, diz a seus fãs: "Queremos dar um bom exemplo. Fomos vacinados. Adoraríamos que vocês também fossem vacinados. Venham para a festa conosco. A segurança vem em primeiro lugar, a festa em segundo".



A rápida campanha de imunização nos Estados Unidos desacelerou em meados de abril, gerando preocupação nas autoridades de saúde pública.



O estado de Ohio anunciou que qualquer residente que tivesse recebido pelo menos uma dose da vacina poderia ganhar um prêmio de loteria de um milhão de dólares.



Outros estados, como Colorado, Oregon e Maryland, copiaram a ideia.



Nova York anunciou na quarta-feira que qualquer residente com idade entre 12 e 17 anos pode ganhar uma bolsa integral para uma universidade estadual se já tiver sido vacinado.