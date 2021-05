O anúncio do governo da República Democrática do Congo (RDC) sobre a entrada em erupção de um segundo vulcão no leste do país, perto do Nyiragongo, que começou a expelir lava há uma semana, foi um "alarme falso", anunciaram as autoridades.



"Alerta falso no Nyamuragira", afirmou o ministério da Comunicação. "Um avião acaba de sobrevoar a área do vulcão. Nenhuma erupção foi registrada", completou.



O movimento suspeito foi registrado no Murara, que fica 25 km ao norte de Goma, um vulcão pequeno, considerado por muitos uma segunda cratera do Nyamuragira, que é um dos grandes vulcões do país ao lado do Nyiragongo.



Este último entrou em erupção em 22 de maio e provocou 32 mortes até o momento, assim como a fuga de dezenas de milhares de moradores da cidade de Goma.