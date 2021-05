Escalar uma torre de 57 andares na China, atração para turistas em busca de adrenalina

Depois de chegar ao 57º andar, os turistas caminham por uma corda. Seu objetivo: sentir a adrenalina e desfrutar de fortes emoções no topo deste edifício no sul da China.



A torre de Cantão, na cidade de mesmo nome, tem 600 metros de altura (com uma antena de televisão incluída). É um edifício futurista, que integra a paisagem da grande metrópole de 15 milhões de habitantes. A obra foi concluída em 2010 e na época era a maior do mundo.



Com seus capacetes e equipamentos, os aventureiros podem escalar a estrutura sinuosa e aproveitar a vista da cidade.



"Nunca tive uma experiência tão excitante", afirmou à AFP Peng Xin, no 33º andar, a 200 metros do chão.



O que o motivou a encarar o desafio? "Experimentar coisas novas", afirma o jovem.



Para viver a sensação extrema no edifício há três percursos possíveis. O preço da aventura é de 688 yuanes (107 dólares).



E a principal condição: não sofrer vertigem, já que o ponto mais alto dos percursos está localizado a 298 metros do chão.



Ao longo do caminho, um instrutor explica como superar os diferentes obstáculos.



"As instruções são muito claras e bem detalhadas", afirma Li, outro turista.



"E a segurança é muito boa", completa.



Em um momento da escalada, uma participante trava. Ela não consegue mais avançar. "Pensei que seria suficientemente corajosa, mas minhas pernas se negam a continuar", lamenta.