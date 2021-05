Um segundo vulcão entrou em erupção neste sábado no leste da República Democrática do Congo (RDC), perto do Nyiragongo, que está ativo há uma semana e provoca pânico na cidade de Goma.



"O vulcão Murara, situado em um local não habitado do parque Virunga, entrou em erupção hoje (sábado). Acompanhamos de perto a evolução", disse à AFP Patrick Muyaya, porta-voz do governo.



O vulcão Nyiragongo, em Goma, entrou em erupção em 22 de maio e provocou 32 mortes até o momento, assim como a fuga de dezenas de milhares de habitantes da cidade. Neste sábado a situação parecia calma e foram registrados menos tremores de terra na localidade.