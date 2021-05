Nova York construirá abrigo para pessoas sem-teto em área nobre de Manhattan

Nova York recebeu luz verde para construir um abrigo para pessoas em situação de rua em uma área extremamente cara de Manhattan, conhecida como "Billionnaires' Row" (fileira dos bilionários), após uma batalha judicial de três anos.



A prefeitura democrata defende este projeto na Rua 58 desde 2018, entre a Sexta e a Sétima Avenida, onde antes ficava o hotel Park Savoy.



Um grupo de vizinhos reunidos na "Coalizão da Rua 58 Oeste" denunciou o projeto ao tribunal e destacou, acima de tudo, os riscos de incêndio neste edifício de 1910. Porém, o tribunal de apelações de Nova York rejeitou suas objeções, permitindo assim que o projeto siga em frente.



"Esperamos abrir as portas deste lugar o mais rápido possível", disse um porta-voz do departamento de serviços sociais da prefeitura após a decisão judicial.



A Billionnaires' Row é uma área de arranha-céus residenciais ultraluxuosos no extremo sul do Central Park que inclui algumas das casas mais caras do mundo.



Muitos ricos e famosos vivem lá, incluindo o bilionário Michael Dell, que, de acordo com relatos da imprensa, comprou um apartamento duplex no prédio One57 em 2014 por 100,4 milhões de dólares, e o bilionário Ken Griffin, que adquiriu um quadriplex por lá em 2019 por 238 milhões.



O abrigo deve acolher 150 pessoas, todas empregadas ou em busca de um emprego. Ele será vigiado por seguranças 24 horas por dia, e haverá uma linha telefônica que também funcionará em tempo integral para atender às demandas dos moradores do bairro, explicou o porta-voz da prefeitura.



A decisão ocorre no momento em que Nova York tenta realocar milhares de desabrigados que foram alojados em hotéis de Manhattan durante a pandemia, especialmente perto da Times Square. A prefeitura espera que em breve os turistas comecem a chegar e que esses hotéis reabram para seu público habitual.



Durante a pandemia, a população de rua de Manhattan aumentou, gerando polêmica sobre o que a prefeitura deveria fazer em uma cidade onde os aluguéis são tão caros que são inacessíveis para muitas famílias.