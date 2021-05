Acidente de balsa com imigrantes cubanos deixa 2 mortos e 10 desaparecidos nos EUA

A Guarda Costeira dos EUA estava procurando dez pessoas desaparecidas nas águas da Flórida nesta sexta-feira (28) após a descoberta de dois mortos no dia anterior, após um barco com 20 imigrantes cubanos virar.



Na noite de quinta-feira, a Guarda Costeira informou que encontrou dois corpos perto de Florida Keys e que resgatou outros oito cubanos no oceano.



A instituição "tem vários recursos aéreos e marítimos dedicados à busca" dos 10 desaparecidos, publicou a Guarda no Twitter na manhã desta sexta-feira. "Eles procuraram a noite toda e continuarão até hoje".



A tripulação do navio da guarda costeira "Resolute" fazia uma patrulha de rotina quando identificou o grupo de pessoas na água. Eles foram resgatados e receberam alimentos e cuidados médicos.



A embarcação, que não foi descrita pelas autoridades marítimas, não estava à vista.



Os sobreviventes relataram que deixaram o porto de Mariel, em Cuba, no domingo e viraram em algum momento na noite de quarta-feira, detalhou a Guarda Costeira em um comunicado.



"Nossos primeiros socorros estão focados em encontrar sobreviventes", disse Seth Haynes, supervisor do centro de comando de Key West. "Continuaremos a busca durante a noite [quinta-feira] pelos desaparecidos".



Normalmente, os cubanos que migram por via marítima para os Estados Unidos o fazem em balsas inadequadas para a travessia do Estreito da Flórida, o que lhes valeu o apelido de "vigas".



O aprofundamento da crise econômica em Cuba levou a um aumento de pessoas que buscam escapar da ilha comunista.



Só nos últimos oito meses, a Guarda Costeira interceptou 298 cubanos em comparação com as 49 vigas encontradas no ano fiscal (outubro a setembro) de 2020.