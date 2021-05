Os republicanos bloquearam nesta sexta-feira (28) no Senado dos Estados Unidos a criação de uma comissão independente para investigar o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro, em uma tentativa de evitar uma indagação bipartidária antes das legislativas de 2022.



Dez republicanos deveriam se juntar aos 50 senadores democratas para avançar nessa decisão que já havia sido aprovada na Câmara de Representantes com modesto apoio de ambos os partidos.



No entato, apenas seis senadores votaram a favor, o que mostra a profundidade da divisão do Congresso dos Estados Unidos e do país, quase 5 meses depois do mortal ataque ao Capitólio, e também evidencia a influência do ex-presidente Donald Trump no Partido Republicano.