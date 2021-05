EUA se despede do Tratado de Céus Abertos com a Rússia

O governo do presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (28) que não retornará ao Tratado de Céus Abertos, por considerar que a Rússia viola este acordo, deixado pelos EUA durante a gestão de Donald Trump.



Esse tratado adotada no período Pós-Guerra Fria foi concebido para permitir que as duas potências e seus aliados vigiassem, mutuamente, seus espaços aéreos.



Trump retirou os Estados Unidos do pacto em novembro, alegando transgressões por parte da Rússia.



"Os Estados Unidos lamentam que o Tratado de Céus Abertos tenha sido minado pelas violações da Rússia", disse hoje um porta-voz do Departamento de Estado.



"Em consequência, ao concluir a revisão do tratado, os Estados Unidos não têm a intenção de voltar a reintegrá-lo, dado o descumprimento da Rússia de suas obrigações", acrescentou.



"Além disso, a conduta da Rússia, incluindo suas recentes ações em relação à Ucrânia, não é a de um sócio comprometido a gerar confiança", completou.



A Rússia anunciou em meados de janeiro sua intenção de abandonar o tratado. A decisão foi ratificada por seu Parlamento em 19 de maio.



O governo do presidente Vladimir Putin disse, no entanto, estar disposto a rever sua posição, se os Estados Unidos oferecessem uma "solução construtiva".



O tratado foi assinado em 1992, logo após o fim da então União Soviética, e entrou em vigor em 2002.



Este acordo permitiu que seus quase 30 signatários fizessem voos de curta duração sobre o território dos demais para monitorar possíveis operações militares. Entre seus países-membros, estão vários da Europa, ex-repúblicas soviéticas e do Canadá.