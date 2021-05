Reuters adia lançamento de plataforma por assinatura

A agência de notícias Reuters anunciou que adiou o lançamento de sua plataforma de notícias por assinatura, devido a uma disputa com a fornecedora de dados financeiros Refinitiv.



No que definiu como sua maior transformação em uma década, a agência - uma das maiores do mundo - planeja cobrar pelo acesso ao seu portal, como parte de uma estratégia comercial orientada para empresários profissionais.



A editora-chefe Alessandra Galloni confirmou o adiamento do lançamento, inicialmente planejado para 1º de junho, segundo um artigo do site da Reuters.



O texto indica que a controvérsia com a Refinitiv é "sobre se a mudança altera o acordo de fornecimento de notícias entre as duas empresas".



"Continuamos trabalhando nos nossos planos", disse um porta-voz da Reuters, em um comunicado.



Quase metade da renda da Reuters é fornecida pela Refinitiv, uma fornecedora de informações financeiras vendida ao grupo investidor Blackstone em 2018.



A Refinitiv tem um contrato de 30 anos com a Reuters e paga cerca de US$ 325 milhões anuais por seu conteúdo.



Desde janeiro, é uma subsidiária da Bolsa de Valores de Londres (LSEG), que a comprou por US$ 27 bilhões.



"Como em qualquer outro acordo comercial, há discussões privadas sobre nossos negócios e produtos", disse a LSEG em uma nota.



"As bases da nossa sociedade são fortes e seguiremos trabalhando juntos", acrescentou.



A assinatura da plataforma custará US$ 34,99 mensais, o mesmo que sua concorrente Bloomberg. Os assinantes terão acesso a conteúdos não disponíveis para quem acessa o site gratuitamente.



