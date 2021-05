Grécia apresenta plataforma de certificado sanitário anticovid

A Grécia apresentou nesta sexta-feira (28) sua plataforma interativa do certificado digital europeu contra a covid-19, que será "uma das primeiras a ficar pronta" na União Europeia (UE) - disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.



Este certificado estará aberto a todos os cidadãos europeus a partir de 1º de julho, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, destacando que seu país vai usá-lo "antes".



"A plataforma grega de certificação digital é uma das primeiras a funcionar", anunciou Margaritis Schinas, na presença do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e de Mitsotakis.



Michel felicitou a Grécia pela rápida conclusão do "certificado digital europeu Covid", o qual descreveu como um "grande sucesso europeu", "chave para nossos cidadãos em toda Europa".



Grécia e Espanha foram os primeiros países da União Europeia a apoiarem a ideia de um certificado de vacinação para permitir a retoma das viagens turísticas.



Na semana passada, os representantes do Parlamento Europeu e dos 27 Estados-Membros da UE aprovaram este certificado, o qual permitirá a reabertura das fronteiras.



A ideia é que o certificado mostre que uma pessoa foi totalmente vacinada contra a covid-19, passou em um teste recente de detecção do coronavírus, ou já está imune por ter contraído a doença.