Sucesso da Austrália em conter a covid é ameaçada com confinamento de Melbourne

Cinco milhões de residentes de Melbourne voltaram ao confinamento nesta sexta-feira (28), em uma tentativa de conter um novo surto de covid-19, que ameaça prejudicar o sucesso da Austrália no controle da doença.



Enquanto as autoridades anunciaram que já existem 39 pessoas com teste positivo para o coronavírus no último surto, as ruas da segunda cidade mais populosa da Austrália se esvaziaram novamente pela quarta vez desde o início da pandemia.



"É muito difícil", disse Gavin Catt, morador da cidade, à AFP. "Este confinamento está nos afetando. Muitas famílias e amigos não podem trabalhar."



Os habitantes de Melbourne receberam ordem de ficar em casa por sete dias para interromper as contaminações e permitir que as autoridades investiguem como o vírus deixou um hotel onde viajantes fazem quarentena quando chegam ao país.



Acredita-se que o surto tenha começado com o retorno ao país de um viajante infectado com a variante indiana, mas o premier do Estado de Victoria, James Merlino, pediu ajuda aos militares na investigação.



Merlino culpou na quinta-feira a lentidão da campanha de vacinação e as falhas em medidas de segurança em hotéis de quarentena para o surgimento de um novo surto.



"Se tivéssemos uma alternativa às quarentenas de hotel para esta variante em particular, não estaríamos aqui hoje", afirmou.



Acredita-se que seja a 17ª vez em seis meses que o vírus escapou de um hotel de quarentena.



O governo federal conservador também é responsabilizado pela lentidão da campanha de vacinação, que ameaça arruinar o sucesso do país na contenção da pandemia.



A Austrália registrou 30.000 casos de covid-19 desde o início da pandemia, grande parte em hotéis de quarentena, em um país de 25 milhões de habitantes, mas apenas 2% dos australianos foram vacinados até agora.