Jennifer Aniston e David Schwimmer quase tiveram um romance desde o início das gravações da série "Friends", onde interpretaram o mítico casal Rachel e Ross, revelaram os dois atores no programa especial dedicado à série e disponível ao público online nesta quinta-feira (27).



A revelação ocorreu quando o apresentador James Corden perguntou aos seis protagonistas da famosa série de comédia se algum deles havia sentido química com um dos colegas fora do set de filmagem. David Schwimmer e Jennifer Aniston disseram que sim.



"Na primeira temporada eu me apaixonei por Jen", revelou o ator, ao que ela respondeu: "Foi recíproco".



Uma atração que não era percebida na época pelos demais integrantes de "Friends", revelaram Matthew Perry (Chandler) e Courteney Cox (Monica).



"Mas foi como se dois navios se cruzassem, porque um dos dois sempre estava em um relacionamento", lamentou o ator nova-iorquino. "E nós nunca cruzamos essa linha, a respeitamos."



"Lembro de uma vez ter dito a David que seria uma pena se a primeira vez que nos beijássemos fosse em rede nacional", contou a atriz, que ganhou um Emmy por sua interpretação de Rachel em 2002.



"E, claro, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café", continuou Jennifer Aniston, referindo-se ao famoso set de "Central Perk", no sétimo episódio da segunda temporada.



"Então, canalizamos nossa adoração e amor para Ross e Rachel."



O programa especial "Friends", colocado online quinta-feira na plataforma HBO Max nos Estados Unidos, foi a ocasião para contar um punhado de outras anedotas, em particular sobre a relação entre Monica e Chandler.



"A intenção original era que eles dormiriam juntos em Londres", mas era para ser "uma história curta", de acordo com o co-criador da série David Crane, que se refere ao episódio "The One Who Marries", o último da quarta temporada, em que Monica e Chandler, de fato, acabam na cama.



Mas a reação dos espectadores (a série era filmada diante de uma plateia), que comemorou o momento com mais de 20 segundos de aplausos e assobios quando o rosto de Monica apareceu sob os cobertores da cama, surpreendeu os escritores.



"Percebemos que definitivamente havia mais a explorar e que tínhamos que prestar atenção a isso", lembrou Marta Kauffman, co-criadora da série.



Em uma nota mais séria, Matthew Perry confidenciou sobre suas dificuldades durante as filmagens.



"Eu senti que ia morrer se eles não rissem", disse ele ao público no set. "E isso não é saudável, é claro."



"Você nunca nos contou", respondeu Lisa Kudrow (Phoebe), espantada. "Senti isso todos os dias" das filmagens, insistiu o ator, que sofreu por muito tempo com o vício em opiáceos e álcool, do qual agora diz estar livre.