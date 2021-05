Trudeau pede desculpas a ítalo-canadenses por tratamento na 2ª Guerra Mundial

O Canadá se desculpou formalmente nesta quinta-feira (27) por deter mais de 600 ítalo-canadenses durante a Segunda Guerra Mundial.



O primeiro-ministro Justin Trudeau, dirigindo-se à Câmara dos Comuns, também se desculpou pelos danos sofridos por membros da comunidade, dos quais cerca de 31 mil foram declarados "estrangeiros inimigos".



"Às dezenas de milhares de ítalo-canadenses inocentes que foram rotulados como estrangeiros inimigos, aos filhos e netos que carregaram a vergonha e a mágoa de uma geração passada e à sua comunidade, uma comunidade que deu tanto ao nosso país, pedimos desculpas", disse Trudeau.



Em 1940, depois que a Itália entrou na guerra como aliada da Alemanha, mais de 600 italianos foram detidos em campos no Canadá, segundo dados do gabinete de Trudeau.



Hoje, o país abriga cerca de 1,6 milhão de ítalo-canadenses, uma das maiores diásporas italianas do mundo.