Plano de recuperação da União Europeia é aprovado pelos 27 Estados-membros

Os Parlamentos da Áustria e da Polônia aprovaram nesta quinta-feira (27) o plano europeu de recuperação para enfrentar as consequências econômicas da pandemia de covid-19, permitindo assim a conclusão do processo de ratificação do projeto.



"Com os votos favoráveis dos parlamentos austríaco e polonês hoje, os 27 Estados-membros finalizaram o processo parlamentar de aprovação", comemorou o comissário europeu para o orçamento, Johannes Hahn, no Twitter.



Dotado de 672 bilhões de euros (800 bilhões de dólares) em subsídios e empréstimos, o mecanismo, financiado pela primeira vez graças a um recurso comum de créditos, reflete a solidariedade do bloco diante da crise do coronavírus.



O plano foi concluído em julho de 2020, após duras negociações. Os primeiros pagamentos, destinados a financiar projetos de investimento dos países na transição ecológica e digital, devem chegar a partir do final de julho. A ratificação dos 27 integrantes da UE era indispensável.



Os Estados-membros podem apresentar a Bruxelas um plano de investimento associado a reformas estruturais. Dezenove países já submeteram seu projeto à Comissão, que tem dois meses para examiná-los e aprová-los. Em seguida, o Conselho Europeu, que representa as nações, terá um mês para dar luz verde.



A Espanha e a Itália devem ser os principais beneficiários, com quase 70 bilhões de euros cada (85,3 bilhões de dólares).



O dinheiro deve permitir o custeio da renovação térmica de edifícios, projetos ferroviários, terminais de carregamento de veículos elétricos, redes de comunicação de banda larga e estruturas de armazenamento de dados.