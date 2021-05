FDA e J&J estão perto de acordo para retomar produção de vacina em Baltimore

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) espera anunciar nesta sexta-feira, 28, a resolução de problemas de contaminação em uma fábrica de vacinas contra a covid-19 da Johnson & Johnson, em Baltimore.



O presidente-executivo da Emergent, empresa que comanda a fábrica, Robert Kramer, disse a um comitê da Câmara na semana passada que a companhia havia produzido o suficiente de um ingrediente-chave para produzir mais de 100 milhões de doses do imunizante da farmacêutica.



A Emergent está tomando medidas corretivas e está em negociações com a FDA e a J&J; sobre as etapas necessárias para reabrir as instalações.



Com a retomada da produção de vacinas nessa fábrica, pode ficar mais viável para o presidente Joe Biden cumprir a promessa de compartilhar 20 milhões de doses dos imunizantes de J&J;, Pfizer e Moderna com o resto do mundo até o final de junho.