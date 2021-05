Dow Jones avança graças a Boeing e indicador econômico

O principal índice de Wall Street, o Dow Jones Industrial Average, fechou em alta nesta quinta-feira, devido aos bons dados sobre o emprego nos Estados Unidos e à alta da Boeing na Bolsa.



O Dow Jones subiu 0,41%, a 34.464,64 pontos, a uma dezena do recorde de 7 de maio. O S&P; 500 ganhou 0,12%, a 4.200,88 pontos, e o Nasdaq fechou estável (-0,01%, a 13.736,28 pontos).



Wall Street recebeu bem o número de inscrições no seguro-desemprego no país na semana passada, que está no menor nível desde o começo da pandemia, segundo dados do Departamento do Trabalho.



A alta da Boeing, de 3,87%, também impulsionou o Dow Jones. A fabricante aceitou pagar ao menos US$ 17 milhões de multa à agência de supervisão aérea americana (FAA) por falhas de produção nos modelos 737 MAX e 737 NG.



