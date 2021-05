Bashar al-Assad é reeleito presidente da Síria

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi reeleito para um mandato de sete anos com 95,1% dos votos, anunciou nesta quinta-feira o presidente do Parlamento, após eleições criticadas pela oposição e pelos países ocidentais.



Os outros dois candidatos - Abdallah Sallum Abdallah e Mahmud Marei - tiveram 1,5% e 3,3% dos votos, respectivamente, segundo a mesma fonte.



Em um país assolado desde 2011 pela guerra, 14,2 milhões de pessoas foram às urnas, entre 18,1 milhões aptas a votar, o que representa uma taxa de participação de 76,64%.



As eleições foram realizadas nas áreas controladas pelo regime, ou seja, em dois terços do território, e em embaixadas da Síria. Foi a segunda votação presidencial no país desde o começo da guerra, que já deixou mais de 388 mil mortos. Em 2014, Assad obteve mais de 88% dos votos, segundo os resultados oficiais.



Os ocidentais afirmam que as eleições não foram "nem livres, nem justas", e a oposição as classificou como uma farsa.