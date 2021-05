Petróleo volta a subir, impulsionado por dados das reservas nos EUA

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira (27), impulsionados pelo segundo dia de dados positivos sobre a demanda nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 69,46 dólares em Londres, em alta de 0,85% em relação à quarta-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o preço do barril de WTI para o mesmo mês subiu 0,96% a 66,85 dólares.



O mercado voltou a subir devido aos dados das reservas nos Estados Unidos, divulgados na quarta-feira.



As reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos caíram na semana passada, assim como as de gasolina, segundo o relatório semanal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



As reservas de petróleo cru, que tinham aumentado na semana anterior, caíram em 1,7 milhão de barris (mb), mais do que o previsto, situando-se a 484,3 mb na semana encerrada em 21 de maio.



Os analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam uma queda de 1 mb.



Enquanto isso, as reservas de gasolina diminuíram na mesma proporção, em 1,7 mb, quando os analistas esperavam 1,1 mb.



Chega o Memorial Day "e podemos esperar uma forte demanda de gasolina quando os americanos saírem às estradas", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



Este feriado, durante o qual os mercados americanos estarão fechados na segunda-feira, marca o início das viagens de verão nos Estados Unidos.