Vice-diretor da CIA prepara visita da vice-presidente dos EUA ao México

O vice-diretor da CIA, David Cohen, está no México para preparar a visita ao país da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, marcada para 8 de junho, informou a chancelaria nesta quinta-feira (27).



Harris visitará a Guatemala e o México entre 7 e 8 de junho para discutir principalmente questões de migração e a pandemia de covid-19.



Como parte dos preparativos para a viagem, foram realizadas nesta quinta "reuniões de coordenação entre David Cohen, vice-diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), e funcionários das secretarias de Defesa Nacional e Marinha Armada, além do Centro Nacional de Inteligência do México", detalhou o comunicado.



Também há diálogos entre funcionários da secretaria das Relações Exteriores e da embaixada dos Estados Unidos no México para analisar outros detalhes da visita.



A viagem de Harris ao México "visa a dar continuidade às negociações sobre migração e desenvolvimento regional, cooperação diante da pandemia e reativação econômica, temas que, entre outros, estiveram no centro da agenda bilateral", acrescentou a nota.



Harris teve duas reuniões virtuais com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a última delas em 7 de maio.



Na ocasião, os dois líderes se comprometeram a cooperar para resolver os problemas de base, como a violência e a pobreza, que levam os centro-americanos a tentarem emigrar ilegalmente para os Estados Unidos.



Em março, cerca de 172 mil prisões de centro-americanos foram registradas na fronteira com o México, o maior número em 15 anos, de acordo com autoridades norte-americanas.