Morre urbanista Jaime Lerner, pioneiro do BRT

O arquiteto e urbanista brasileiro Jaime Lerner, que ganhou notoriedade internacional nos anos 1970 pelo inovador sistema de transporte integrado que implementou em Curitiba quando era prefeito da cidade, faleceu nesta quinta-feira (27), aos 83 anos - informaram fontes médicas.



A causa da morte foi uma doença renal crônica, afirmou o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, citado pela imprensa local.



Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba (1971-1974, 1979-1983 e 1989-1992), sua cidade natal e capital do Paraná, onde foi duas vezes governador (de 1995 a 2002).



Sua ação ficou conhecida com a implantação do BRT, ou Rede Integrada de Transporte, com icônicas batentes tubulares que protegem os passageiros da chuva e do sol, operam com pagamento antecipado e possuem plataformas elevadas que facilitam o embarque.



O sistema, denominado BRT no Brasil, foi replicado em mais de 250 cidades, entre elas Bogotá e Rio de Janeiro.



Durante suas gestões, Lerner também transformou Curitiba, que atualmente possui 1,7 milhão de habitantes, em um exemplo de sustentabilidade, com a criação de muitas áreas verdes e um avançado sistema de reciclagem.



Em 2010, Lerner, autor de vários livros sobre urbanismo e vencedor de prêmios internacionais de arquitetura e meio ambiente, foi escolhido pela revista americana Time como um dos 25 pensadores mais influentes do mundo.



Sua morte ocorre poucos dias depois do falecimento de outra grande figura da arquitetura brasileira. Paulo Mendes da Rocha, premiado em 2006 com o Pritzker, equivalente ao Nobel da arquitetura, morreu no domingo passado, aos 92 anos.