Azerbaijão captura seis soldados armênios na fronteira entre os dois países

A Armênia anunciou nesta quinta-feira (27) que seis soldados que faziam "trabalhos de engenharia" perto da fronteira com o Azerbaijão foram capturados pelas forças deste país, as quais denunciaram se tratar de um "grupo de reconhecimento e sabotagem" infiltrado em seu território.



"Enquanto realizavam trabalhos de engenharia no distrito de Gegarkunik, na fronteira, seis soldados foram cercados e capturados", disse o Exército armênio em um comunicado.



Armênia e Azerbaijão se enfrentaram em uma guerra aberta pelo controle do território de Nagorno Karabakh de 27 de setembro a 10 de novembro de 2020. O conflito deixou cerca de 6.000 mortos e terminou em uma derrota militar armênia.



O distrito de Gegarkunik, no leste da Armênia, faz fronteira com o distrito de Kalbajar, cujo controle foi recuperado pelas forças do Azerbaijão no outono passado, depois de quase três décadas nas mãos dos armênios.



Em um comunicado, o Ministério da Defesa do Azerbaijão indicou que, "em 27 de maio, por volta das 3h (20h em Brasília), um grupo de reconhecimento e sabotagem das Forças Armadas armênias tentou entrar em nosso território" antes de ser capturado.



Baku disse ter observado, nesta quinta-feira de manhã, "uma concentração de várias unidades de equipamento militar inimigo, incluindo tanques".



Na terça-feira, um soldado armênio morreu em um incidente com as forças do Azerbaijão.



O distrito de Kalbajar e outros formam uma zona tampão em torno de Nagorno Karabakh, uma região do Azerbaijão de minoria armênia sob o controle de Yerevan desde a queda da URSS.