Blinken retorna a Washington após viagem ao Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deixou a Jordânia nesta quinta-feira (27) e retornou a Washington após uma viagem de dois dias pelo Oriente Médio que pretendia consolidar o cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.



O avião do chefe da diplomacia dos Estados Unidos decolou de Amã e fará uma escala técnica na Irlanda, antes de seguir para Washington.



Na quarta-feira à noite, Blinken se reuniu com o rei Abdullah II e o ministro jordaniano das Relações Exteriores, Ayman Safadi.



"Expressamos nosso apoio comum ao cessar-fogo e aos esforços destinados a respeitá-lo. Os palestinos e os israelenses merecem viver com segurança e gozar das mesmas condições de liberdade, prosperidade e democracia", escreveu Blinken no Twitter.



Na quarta-feira, os secretário de Estado também se reuniu no Cairo com o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi, cujo país teve um papel crucial no acordo de trégua entre entre Israel e Hamas, após 11 dias de bombardeios em Gaza e foguetes lançados a partir da Faixa.



Na viagem, Blinken destacou o desejo americano de "reconstruir" as relações entre Estados Unidos e os palestinos, reconhecendo sempre o "direito" de defesa de Israel.



Ele também voltou a insistir que o governo de Joe Biden defende uma "solução de dois Estados", um israelense e outro palestino, abordagem que a administração do ex-presidente Donald Trump deixou de lado durante sua gestão.