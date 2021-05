EUA: FDA autoriza uso emergencial de sotrovimab como tratamento contra a covid

A agência reguladora americana FDA (Food And Drug Administration) aprovou nesta quarta-feira, 26, o uso emergencial de sotrovimab como tratamento contra a covid-19. Em comunicado, a FDA indica a prescrição para pacientes acima dos 12 anos cujos quadros clínicos da doença sejam de leve a moderado, incluindo aqueles com risco de progressão para casos mais graves, como hospitalizações.



Já a administração do tratamento para pacientes hospitalizados, ou que necessitem de oxigenoterapia devido à covid-19, segue não autorizada, indica o comunicado, com o sotrovimab não apresentando benefícios e eventualmente oferecendo riscos nestes quadros.



"Com a autorização deste tratamento de anticorpo monoclonal, estamos oferecendo outra opção para ajudar a manter os pacientes de alto risco fora do hospital", afirma Patrizia Cavazzoni, diretora do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos do FDA. "É importante expandir o arsenal de terapias de anticorpos monoclonais que devem reter a atividade contra as variantes do vírus", indicou Cavazzoni.



Um anticorpo monoclonal é um tipo de proteína que se liga a uma estrutura específica (chamada antígeno). O sotrovimab é projetado para se ligar à proteína spike do sars-cov-2, limitando a capacidade do vírus de entrar nas células do corpo. O medicamento é administrado por infusão em uma veia.



"Com base na revisão da FDA da totalidade das evidências científicas disponíveis, a agência determinou que é razoável acreditar que o sotrovimab pode ser eficaz no tratamento de adultos e alguns pacientes pediátricos com covid-19", indica o comunicado.



O tratamento é desenvolvido pela Vir Biotechnology em parceria com a GlaxoSmithKline (GSK). Na última semana, a agência reguladora europeia deu aval positivo para o sotrovimab.