Wall Street fecha no azul após um dia de instabilidade

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (26) após um dia instável, mas globalmente tranquilo, em um mercado menos preocupado com os riscos inflacionários nos Estados Unidos.



Assim, seu principal índice, o Dow Jones, fechou em alta de 0,03%, a 34.323,05 unidades. Já o tecnológico Nasdaq subiu 0,59%, alcançando 13.738,00 pontos, e o índice ampliado S&P; 500 - das 500 maiores empresas - subiu 0,19%, terminando em 4.195,99.



O mercado considera que "não vale a pena ter medo demais da inflação, visto que o Federal Reserve (banco central americano), diga o que disser, começará a falar antes do que o previsto de 'tapering", ou seja, de um ajuste em sua política monetária, avaliou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



Os investidores "veem resultados de empresa excelentes e cifras que poderiam indicar um retorno da inflação", mas "confiam" no Fed para agir progressivamente, detalhou este especialista.



Na próxima sexta será divulgado o dado da inflação nos Estados Unidos no mês de abril.



Entre as ações do dia, a Amazon subiu 0,19%, após anunciar a compra por 8,45 bilhões de dólares dos estúdios de cinema MGM, como forma de reforçar o diálogo de seu serviço de streaming.



A Ford, enquanto isso, subiu 8,51%, após anunciar nesta quarta-feira que aumentará seus investimentos para produzir carros sem emissões de gases poluentes e estimar que 40% de seus veículos vendidos serão elétricos até 2030.



