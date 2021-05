Canadá quer enviar veículo espacial à Lua nos próximos cinco anos

O Canadá planeja enviar um rover à Lua dentro de cinco anos, em colaboração com a Nasa, a agência espacial dos EUA, anunciou o Ministro canadense de Inovação, Ciência e Indústria nesta quarta-feira (26).



"O Canadá vai fazer história no espaço", assegurou François-Philippe Champagne em entrevista coletiva. "E este é um excelente exemplo do nível de ambição de que somos capazes como canadenses", acrescentou.



"Reconhecemos que o interesse global no espaço e na indústria espacial está crescendo", disse ele. "Enquanto o mundo olha para as estrelas, estamos prontos para tornar o Canadá um líder mundial em pesquisa, tecnologia e inovação para que também possamos estar lá".



Como primeiro passo, a Agência Espacial Canadense (CSA) selecionará duas empresas locais para desenvolver projetos de rover e instrumentos científicos para esta missão, disse Champagne.



A espaçonave canadense ficará encarregada de explorar uma região polar do satélite natural da Terra e realizar atividades científicas.



"A missão terá como objetivo fazer imagens e medições, assim como coletar dados da superfície da Lua", segundo a CSA.



A resistência do rover também será testada durante uma noite lunar, que dura cerca de 14 dias terrestres com temperaturas muito baixas.



Enquanto isso, um astronauta canadense participará pela primeira vez de um voo em órbita lunar em 2023, como parte do projeto de construção da futura estação lunar Gateway. No momento, o nome do escolhido é desconhecido.



Em troca de sua contribuição para o projeto da Estação Gateway, o Canadá garantiu dois lugares em missões tripuladas no espaço profundo, um deles a missão lunar Artemis II em 2023.



A agência espacial dos EUA pretende que os astronautas voltem à Lua em 2024, 52 anos depois de Eugene Cernan, o último homem a pisar na superfície lunar durante a missão Apollo 17.



O Canadá investiu 36,5 milhões de dólares no ano passado para desenvolver tecnologias espaciais, incluindo pequenos veículos, e para construir um braço espacial de terceira geração, o Canadarm 3.



O país planeja gastar 2 bilhões de dólares em seu programa espacial por 20 anos.