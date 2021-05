Um especial do icônico 'Friends' resgata uma onda de nostalgia

As carismáticas estrelas de "Friends" nunca deixaram seus fãs - estavam apenas em um 'break'.



O elenco da popular comédia dos anos 1990 sobre seis amigos nova-iorquinos se reúne na quinta-feira (27) para um especial adiado e amplamente divulgado.



Os detalhes permanecem em segredo, mas os fãs podem esperar a leitura de um episódio clássico, uma reconstituição do famoso quiz sobre os amigos no apartamento de Monica e Rachel, e muitos abraços, lágrimas e memórias.



"Onde está a caixa de lenços de papel?", pergunta uma emocionada Jennifer Aniston em um trailer que mostra o grupo refletindo sobre sua ascensão ao estrelato e sua amizade inabalável na vida real. "Eu amo muito vocês", acrescenta, em um abraço coletivo.



Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer barganharam coletivamente um milhão de dólares cada um por episódio no final da série, que teve 236 episódios durante uma década de duração.



Em um sinal de que o apelo do programa continua vivo, foi relatado que cada membro do grupo embolsará 2,5 milhões de dólares para o reencontro.



Apelando para a nostalgia, a empresa-mãe WarnerMedia originalmente planejou o "especial improvisado" como uma forma bem-sucedida de lançar seu serviço de streaming HBO Max no ano passado.



Mas as filmagens foram atrasadas pela pandemia, e os produtores estavam determinados a levar o grupo pessoalmente a cenários icônicos como o café "Central Perk" no estúdio original do programa, nos arredores de Los Angeles.



"Queríamos fazer isso há um ano, retribuir a todos, a todos os fãs, especialmente nos tempos sombrios que todos estávamos vivenciando", disse Schwimmer em uma entrevista recente.



- "How you doin'?" -



"Aquele em que voltam a estar juntos", como este especial é intitulado, irá ao ar 17 anos após o episódio final da sitcom ter atraído mais de 50 milhões de espectadores, todos desesperados para descobrir se Ross e Rachel voltaram a ficar juntos.



Graças a reprises e agora ao streaming, o apelo do programa se estendeu por gerações, criando momentos icônicos como o "We were on a break" ("Nós estávamos dando um tempo") de Ross ou o famoso "How you doin?", com o qual um sorridente Joey (LeBlanc) abordava as mulheres.



"Não importa a hora do dia, onde você está no país, que tipo de serviço de TV você tem, você provavelmente ainda pode ver um episódio de 'Friends'", disse Nick Marx, professor associado de estudos de cinema e mídia da Universidade Estatal do Colorado.



Ainda assim, enquanto sua descrição da vida urbana, que se concentrava em cafeterias e o mais recente "corte de cabelo" de Rachel, alguma vez foi vista como moderno, a falta geral de diversidade racial do programa foi apontada por alguns críticos até mesmo em sua época.



E algumas de suas tramas foram apontadas como discriminatórias em relação aos gordos (a jovem Monica) ou transfóbicos (o pai de Chandler), particularmente por alguns dos telespectadores mais jovens.



"Muitos críticos notaram o absurdo da Nova York em que os personagens habitam, dos apartamentos luxuosos pelos quais eles nunca poderiam pagar até o ambiente esmagadoramente branco em que vivem e trabalham", disse Alice Leppert, professora associada de mídia no Ursinus College.



Mas "as sitcoms como gênero são tradicionalmente reconfortantes", acrescentou.



O comediante britânico James Corden será o anfitrião da reunião, entrevistando o elenco em frente à fonte gigante no extenso Rancho Warner Bros, usada na abertura da série.



As estrelas convidadas para o reencontro incluirão Tom Selleck, Reese Witherspoon e Maggie Wheeler, a popular Janice.



De fora do universo "Friends", também estarão presentes celebridades como Justin Bieber, David Beckham, Lady Gaga e a sensação do K-pop BTS.



