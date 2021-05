Os membros europeus do Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos pediram nesta quarta-feira (26), em um comunicado conjunto, "que a Organização Internacional de Aviação Civil investigue com urgência" o suposto sequestro do avião da Ryanair no domingo em Belarus, após uma sessão da cúpula da entidade.



Este fato é "inaceitável e sem precedentes" e os responsáveis devem "prestar contas", acrescenta a declaração, que "condena energicamente" o fato e pede a "libertação imediata" do "jornalista independente" bielorrusso Roman Protasevich e sua namorada, a russa Sofia Sapega, ambos detidos em Minsk após o pouso do avião.