Mortos e feridos em tiroteio na Califórnia; suspeito morto (polícia)

Um tiroteio, nesta quarta-feira (26), no local de uma empresa de transporte público em San Jose, na Califórnia, provocou vários mortos e feridos, informou a polícia, no último caso de violência armada nos Estados Unidos.



"Não posso confirmar o número exato de feridos e vítimas fatais. Mas posso dizer que há vários feridos e várias mortos neste caso", declarou à imprensa Russell Davis, da polícia do condado de Santa Clara, acrescentando que o atirador foi morto.



O tiroteio aconteceu perto de um local da Valley Transportation Authority (VTA), que gerencia o transporte público na região.



Funcionários da VTA estão "entre as vítimas", segundo a polícia.



Agentes da polícia se dirigiram para o local do ataque em San Jose - um centro de tecnologia do Vale do Silício com quase um milhão de habitantes - depois de receber alertas de um "atirador ativo".



Ainda não está claro se o atirador era um trabalhador do local.



Os Estados Unidos têm uma longa e dolorosa história de violência armada, com tiroteios e massacres em escolas, locais de trabalho e shopping centers.