França imporá quarentena obrigatória aos viajantes do Reino Unido

A França vai impor uma quarentena obrigatória aos viajantes do Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira (26) o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal.



A data de aplicação desta medida será "decidida nas próximas horas", acrescentou Attal após uma reunião de gabinete.



Até agora, viajantes de 16 países estão sujeitos a uma quarentena obrigatória de dez dias ao entrarem na França, entre eles os procedentes da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile e Uruguai.



Como já é feito com os viajantes de outros países considerados de risco, as forças de segurança poderão comprovar aleatoriamente se eles estão no lugar em que devem fazer quarentena, e impor uma multa de entre 1.000 e 1.500 euros (1.200 e 1.800 dólares) se estiverem ausentes.