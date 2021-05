EMA se pronuncia na sexta sobre vacina da Pfizer para faixa de 12 a 15 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anuncia nesta sexta-feira (28) se autoriza a administração da vacina em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos - informou o órgão regulador europeu nesta quarta (26).



Se for aprovado, este imunizante será o primeiro a receber autorização da EMA para uso em adolescentes, dentre os 27 países-membros da União Europeia (UE). Por enquanto, é permitido para pessoas com mais de 16 anos.



Conforme comunicado divulgado hoje, a EMA dará uma entrevista coletiva na sexta-feira para informar sobre "os resultados de uma reunião extraordinária de seu Comitê de Medicamentos para Uso Humano (...) e sobre as indicações pediátricas da vacina Comirnaty".



Comirnaty é o nome comercial da vacina anticovid-19 desenvolvida pelo gigante farmacêutico americano Pfizer e pelo laboratório alemão BioNTech.



A FDA (na sigla em inglês), agência americana que regula o setor de alimentos e remédios nos Estados Unidos, já aprovou essa vacina para a faixa etária de 12 a 15 anos.



No início de maio, o diretor-executivo da EMA, Emer Cooke, anunciou que a agência faria uma avaliação rápida das informações apresentadas pelos desenvolvedores de vacinas, de modo a autorizá-la para adolescentes de 12 a 15 anos. Seus resultados eram esperados, em princípio, para junho.



Em 11 de maio, Cooke declarou a jornais europeus que a EMA havia recebido dados da e que a agência, que também espera "dados de testes clínicos e de um estudo estava sendo realizado no Canadá", planejava "acelerar" sua avaliação.



