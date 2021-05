Tijuana e San Diego lançam plano conjunto de vacinação anticovid na fronteira EUA-México

Autoridades da cidade mexicana de Tijuana e da americana San Diego iniciaram um programa de vacinação transfronteiriço contra a covid-19 nesta terça-feira (25), informou o ministro mexicano das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.



"Vamos ter 10.000 vacinas na zona de fronteira entre o México e os Estados Unidos, em um esforço de ambas as autoridades locais, também com o setor privado", disse Ebrard durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador. O objetivo é "tentar equalizar as taxas de vacinação na fronteira norte", principalmente entre cidades com maior conectividade, como Tijuana e San Diego", explicou.



Os 10 mil imunizados serão trabalhadores de empresas do estado de Baja California, onde fica Tijuana, e a iniciativa é patrocinada por uma coalizão de seis empresas subsidiárias dos Estados Unidos que atuam naquela cidade, informaram o consulado mexicano em San Diego e autoridades desse condado em uma declaração.



Um total de 1.500 trabalhadores serão inoculados por dia durante sete dias não consecutivos, em uma clínica móvel fornecida pela UC San Diego Health, o centro médico da Universidade da Califórnia. As vacinas utilizadas serão da Johnson & Johnson, em dose única, fornecidas pelo estado da Califórnia a pedido do condado de San Diego.



"Se o programa piloto for bem sucedido, ele poderá ser expandido usando o fornecimento de vacinas do estado, condado ou da UC San Diego Health, ou uma combinação das três fontes", acrescenta o comunicado.



Os Estados Unidos têm uma vantagem clara sobre o México no processo de vacinação. Cerca de 160 milhões dos 332 milhões de americanos receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Até ontem, o México - de 126 milhões de habitantes - havia vacinado totalmente 11,8 milhões de pessoas, enquanto 6,7 milhões têm um esquema de meia imunização.



Ebrard especificou que o plano surgiu de acordos entre autoridades locais, e não de governos nacionais. Se funcionar, "iremos replicar esse modelo em outras cidades da fronteira", disse o diplomata. Ele explicou que a imunização será realizada na fronteira, nos postos de controle de San Isidro e El Chaparral, e não em território mexicano.



Ambos os países estão entre os mais atingidos pela pandemia em números absolutos. Os Estados Unidos acumulam 590.574 mortos, enquanto o México registra 221.695.



