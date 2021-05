Sushi de cigarra, a iguaria crocante de um chef nos EUA

As cigarras que hoje emergem no leste dos Estados Unidos, fenômeno que se repete a cada 17 anos, inspiraram um chef de Washington a criar uma iguaria muito crocante ... e também sustentável.



Bun Lai, um defensor de alimentos saudáveis e ecológicos, ofereceu uma degustação gratuita de sushi de cigarra grelhada em um parque na capital dos EUA no fim de semana.



"Em um mundo onde sofremos com a maior pandemia da história, que não é covid, mas doenças relacionadas à dieta, teremos que adotar uma abordagem revolucionária em nossos hábitos alimentares", disse ele.



Este chef americano nascido em Hong Kong mostrou como coletar, cozinhar e preparar cigarras como uma forma de demonstrar métodos alternativos de cultivo e alimentação.



"Dois bilhões de pessoas comem insetos. Os americanos não comem insetos", observou ele. "Mas metade do mundo acha que os insetos são deliciosos, e eles são".



Bun está aproveitando o aparecimento da chamada Brood X, uma das 15 ninhadas de cigarras periódicas que vivem em áreas arborizadas da Pensilvânia à Geórgia, principalmente no Distrito de Columbia, Maryland, Virgínia, Indiana e Tennessee.



À medida que seu período de incubação é concluído no subsolo este ano, bilhões de ninfas que se alimentam de raízes de árvores desde 2004 estão surgindo para completar seu ciclo de vida.



"Cigarras e refeição ao ar livre grátis", disse Bun no Twitter. "Traga ingredientes para cozinhar e junte-se a mim em ser criativo ou apenas comer!". Para quem respondeu ao convite, a aventura gastronômica começou com a coleta de alguns destes insetos.



- Uma grata surpresa -



Stella Roque, que cresceu com medo de insetos, não estava muito ansiosa para experimentá-los, mas viu isso como uma oportunidade de superar sua fobia.



"Estou aqui hoje porque Bun Lai me convidou para experimentar as cigarras e achei que seria uma experiência interessante", disse ela à AFP. "Decidi vir porque ouvi falar de todo o apocalipse da cigarra na região."



Comer esses insetos não é incomum. Os tacos de cigarra são populares no cardápio de vários restaurantes atualmente, de acordo com a revista The Washingtonian, um guia da vida na capital americana. Cigarras com chocolate não faltam.



No entanto, Bun pediu cuidado para não transformar as cigarras em um "alimento gourmet", o que poderia levar ao seu consumo excessivo "como temos feito com tantas espécies pelas quais nos tornamos obcecados", frisou.



O grupo coletou cigarras e plantas comestíveis em todo o parque sob a orientação de Bun.



O chef temperou as cigarras com sal antes de fritá-las em uma grande frigideira. Finalmente, os insetos fritos se tornaram o ingrediente estrela do sushi.



Roque, esperando o pior, disse que na verdade ficou "agradavelmente surpresa".



"Na verdade, fiquei apavorada enquanto segurava o sushi", disse ela.



"Mas realmente é muito saboroso." E para os curiosos, observou ela, as cigarras tem "um sabor de noz muito crocante".



