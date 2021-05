Washington DC processa Amazon por abuso de posição dominante

O procurador-geral da capital dos Estados Unidos, Wasinhgton DC, processou nesta terça-feira (25) a Amazon por abuso de sua posição dominante nas vendas online de varejo.



O promotor Karl Racine alegou que o controle da Amazon de 50-70% do comércio online dos Estados Unidos aumenta os preços que os consumidores pagam.



"A plataforma de varejo online da Amazon se beneficia e é protegida por práticas comerciais anticompetitivas", diz a ação movida em um tribunal do Distrito de Colúmbia (DC).



"Longe de permitir que os consumidores acessem os melhores produtos com os preços mais baixos, a Amazon faz com que os preços sejam artificialmente inflados no mercado de sua plataforma e nos de seus concorrentes", acrescenta.



A Amazon não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.



A ação foi movida em um momento em que grandes plataformas de tecnologia estão sob escrutínio devido ao seu domínio crescente durante a pandemia da covid-19.



No ano passado, o Facebook e a Google foram processados por autoridades americanas por abuso de posição dominante em seus respectivos mercados.



O novo processo busca fazer com que a Amazon pare com suas práticas "anticompetitivas" e pede indenizações e outras penalidades.