EUA quer reabrir consulado para palestinos em Jerusalém, diz Blinken

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta terça-feira (25), em Ramallah, que os Estados Unidos querem reabrir o consulado em Jerusalém, a representação diplomática para os palestinos que foi degradada em 2019 pelo governo Donald Trump.



"Como disse ao primeiro-ministro (israelense, Benjamin Netanyahu) e o presidente (palestino, Mahmud) Abbas, os Estados Unidos querem avançar na reabertura do consulado em Jerusalém", declarou o secretário, em entrevista coletiva após reunião com o presidente palestino, Mahmud Abbas, em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.



Na mesma entrevista, Blinken anunciou também que o governo americano informará o Congresso sobre sua intenção de conceder US$ 75 milhões aos palestinos em ajuda para o desenvolvimento econômico, após 11 dias de violentos confrontos entre Hamas e Israel.



Informou ainda que Washington desembolsará US$ 5,5 milhões em ajuda de emergência para a Faixa de Gaza, e US$ 32 milhões, para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos.