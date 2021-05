UE: pós-Brexit, há tensões sobre pesca e fronteira com Irlanda do Norte

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira, 24, que, pós-Brexit, há tensões com o Reino Unido com relação a pesca e a fronteira com a Irlanda do Norte. Segundo a dirigente, as questões envolvendo a fronteira ocorrem por conta da saída do Reino Unido da União Europeia, e não pelo do Protocolo da Irlanda do Norte, que "é solução para o tema". As declarações foram feitas em coletiva de imprensa após a reunião do Conselho Europeu.



Seguindo o primeiro dia da reunião com chefes de estado e de governo da UE, von der Leyen afirmou que a intenção geral é "fazer tudo o que podemos para reduzir tensões" com o Reino Unido.



Questionada sobre o relacionamento com a Rússia, a dirigente indicou que "várias tentativas para melhorar" a questão nos últimos anos não deram certo. Na ocasião, foi anunciado o lançamento relatório sobre o envolvimento entre Bruxelas e Moscou, no qual o bloco deve se posicionar mais firmemente no tema. Von der Leyen indicou ainda atividades provocadoras realizadas pela Rússia contra Estados membros e aliados, como a Ucrânia.



O Conselho anunciou as sanções contra a Bielo-Rússia após o avião com o opositor Raman Pratasevich ter sido desviado de sua rota ontem com o ativista sendo preso no aeroporto de Minsk. O voo, realizado pela Ryanair entre Vilnius e Atenas foi alterado no que foi chamado de "ataque contra democracia e soberania europeia". As sanções serão aplicadas contra os "envolvidos e responsáveis por financiar ações", declarou von der Leyen.



Além disso, entre as decisões estão o banimento de companhias aéreas bielo-russas no espaço aéreo europeu, assim como a recomendação de que empresas europeias do setor não entrem no território da Bielo-Rússia, algo que algumas companhias já haviam anunciado voluntariamente durante o dia.