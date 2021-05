Indianos se casam em avião para driblar restrições contra Covid (imprensa)

Um casal indiano fretou um avião para fazer uma festa de casamento no ar, que reuniu 161 convidados, e driblar as restrições contra a Covid-19, embora tenha infringido as medidas decretadas para os voos, noticiou a imprensa indiana nesta segunda-feira.



A autoridade da aviação civil indiana ordenou uma investigação e suspendeu a tripulação da aeronave, segundo fontes oficiais. A maioria dos estados da Índia, que ultrapassou hoje 300 mil mortos pela doença, autorizam no máximo 50 convidados em casamentos.



O casal, cuja identidade não foi revelada, disse "sim" neste domingo, quando o avião da empresa SpiceJet, que viajava para Bangalore, sobrevoava o templo de Minakshi, em Madurai, informou o jornal "Hindustan Times". Vídeos e fotos da celebração a bordo foram publicados em redes sociais, mas a AFP não pôde comprovar sua autenticidade. Quase nenhum dos convidados usava máscara.



Segundo a imprensa, a direção geral da aviação civil pediu à Spicejet que tome medidas contra o casal e seus convidados, que poderão ser proibidos de realizar viagens aéreas. "O agente e os convidados foram informados detalhadamente, por escrito e verbalmente, sobre as regras de distanciamento e segurança a seguir conforme as diretrizes contra a Covid, no aeroporto e a bordo", argumentou a SpiceJet.



Vários estados indianos impuseram um confinamento estrito nas últimas seis semanas para conter uma onda de Covid-19 que causou o colapso dos hospitais.



