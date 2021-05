Militares detêm presidente e primeiro-ministro de transição no Mali

Militares malineses, insatisfeitos com a remodelação do governo anunciada pelas autoridades de transição, detiveram o presidente e o primeiro-ministro nesta segunda-feira (24), em um golpe que abalou o país africano, mergulhado por anos em uma crise profunda.



O presidente Bah Ndaw e o primeiro-ministro Moctar Ouane lideram um governo de transição que foi instalado após um golpe em agosto, para neutralizar a ameaça de sanções internacionais.



No entanto, os golpistas e militares mantiveram influência sobre o governo, levantando dúvidas sobre o compromisso de realizar eleições no início do próximo ano.



Dois altos funcionários que pediram para não ser identificados disseram à AFP que os soldados levaram Ndaw e Ouane para o acampamento militar de Kati, fora da capital Bamako.



As prisões se seguiram à remodelação do gabinete na tarde de segunda-feira, em resposta às crescentes críticas ao governo interino.



Na mudança, os militares mantiveram os ministérios estratégicos que já controlavam no governo, mas dois golpistas, o ex-ministro da Defesa Sadio Camara e o ex-ministro da Segurança, coronel Modibo Kone, foram excluídos.



Enquanto isso, rumores de um possível golpe de estado circulavam na capital, embora a cidade permanecesse calma.



O primeiro-ministro Ouane disse à AFP, em um breve contato telefônico antes do corte da linha, que os soldados "vieram atrás de mim".



A missão da ONU no Mali (MINUSMA) pediu em um tuíte por calma e a libertação imediata de Ndaw e Ouane.



"Aqueles que os detêm terão que responder por suas ações", advertiu a missão da ONU.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo nesta segunda à "calma" o Mali e pediu a "libertação incondicional" de seus líderes civis.



"Estou profundamente preocupado com a informação sobre a detenção dos líderes civis responsáveis pela transição no Mali", acrescentou Guterres em sua mensagem.



Segundo diplomatas, o Conselho de Segurança da ONU poderá celebrar uma reunião de emergência nos próximos dias sobre a situação no Mali.



Mais cedo nesta segunda, a CEDEAO (Comunidade de Estados da África Ocidental), a União Africana, a força da ONU no Mali (Minusma), França, Estados Unidos, Alemanha e União Europeia condenaram, em um comunicado conjunto, "energicamente a tentativa de golpe" dos militares.



Os líderes da União Europeia (UE) condenaram o que chamaram de "sequestro" do presidente civil e primeiro-ministro do Mali, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



"O que aconteceu é muito sério e estamos prontos para considerar as medidas necessárias", disse Michel a jornalistas após uma cúpula dos 27 governantes da UE.