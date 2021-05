Colapso de mina de ouro artesanal deixa 12 mortos na RDC

Doze mineiros artesanais que trabalhavam em condição clandestina morreram, no sábado (22), no desabamento de uma mina de ouro no norte da República Democrática do Congo (RDC) - informou a Okapi, rádio da ONU, nesta segunda-feira (24).



O acidente aconteceu ao meio-dia de sábado, na província de Bas-Uelé, no território de Bondo, em uma escavação denominada "seminário", afirmou a Okapi, citando o deputado provincial Eddy Pascal Sinango.



De acordo com a rádio, "17 pessoas entraram em um poço fechado pelos serviços do setor de mineração desde janeiro".



O colapso da mina provocou a morte de dez escavadores, e outros seis ficaram feridos. Pouco depois, no hospital, dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram.



Segundo a rádio local RTU, citada pela Okapi, houve mais de 20 deslizamentos desde janeiro nesta região, deixando cerca de 50 mortos.