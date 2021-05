Dois melões foram vendidos por quase 25 mil dólares no Japão

(foto: OUT / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / STR)

Dois melõesde altaforam vendidos em um leilão nesta segunda-feira (24/5) por 24.800 dólares, 22 vezes mais que o preço do ano passado, que foi marcado pelade COVID-19.O preço de 2,7 milhões de ienes pelosmelões Yubari, no primeiro leilão da temporada, é irrisório, no entanto, em comparação com outrosregistrados para este produto tão apreciado."A recuperação dos preços este ano pode ser vista como a vontade dosde estimular as pessoas a apresentar lances maiores", disse à AFP um funcionário dode atacado.O comprador é um produtor local depara bebês, cujo presidente disse esperar que o resultado espalhe um pouco de alegria."Embora ainda tenhamos muitas notícias, espero que possa ajudar as pessoas a sorrir e superar a pandemia", declarou ao canal NHK.As ofertas de frutas de temporada no Japão atraem comcompradores que buscam prestígio e publicidade gratuita.Em 2019, dois melões Yubari alcançaram o preço recorde de cinco milhões de ienes, mas o valor caiu a apenas 120.000 ienes no ano passado. Os produtores acusaram o vírus de afastar osricos dispostos a aumentar os lances.Os melões procedem da ilha de Hokkaido, norte do Japão, um popular destinoHokkaido se encontraem estado de emergência sanitária, assim como outros novedo país, incluindo a capital Tóquio.