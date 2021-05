Passageiros de avião desviado viram ativista bielorrusso 'em pânico'

Passageiros do voo FR4978 da Ryanair narraram os momentos de ansiedade vividos pelo blogueiro opositor bielorrusso Roman Protasevich quando ele percebeu que o avião seria desviado para Minsk, onde foi preso.



"Entrou em pânico, dizia que o desvio era culpa dele", relatou à AFP a lituana Monika Simkiene, 40, depois que o avião pousou em Vilnius horas depois do previsto. "Ele se virou para as pessoas e disse que enfrentaria a pena de morte", acrescentou, assinalado que, quando Protasevich entendeu que seria detido depois que o avião pousasse, ficou mais calmo.



Outro passageiro, que se identificou apenas como Mantas, disse que Protasevich estava "nervoso no começo, mas, quando entendeu que não poderia mudar os fatos, acalmou-se e se conformou".



A primeira-ministra lituana, Ingrida Simonyte, foi até o aeroporto de Vilnius acompanhar o pouso do avião, assim como dezenas de apoiadores da oposição bielorrussa.



- Assustado -



Belarus forçou o pouso em Minsk do voo de Atenas a Vilnius e prendeu Protasevich, procurado por acusações relacionadas ao seu ativismo contra o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. O ativista vive na Polônia, onde trabalhou como editor do Nexta, influente canal opositor de Belarus no aplicativo de mensagens Telegram.



Vários passageiros disseram que viram Protasevich, 26, abrir sua bagagem e passar algumas coisas para sua companheira quando ficou claro que o avião pousaria em Belarus. Edvinas Dimsa, 37, contou que ele "não estava gritando, mas era evidente que estava muito assustado. Parecia que, se a janela pudesse ser aberta, ele se jogaria."



