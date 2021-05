Bombeiros controlam incêndio florestal perto de Atenas

Os bombeiros controlam neste domingo (23) o primeiro grande incêndio do ano na Grécia, na área protegida de Geraneia, ao oeste de Atenas, que não causou vítimas mas poderia provocar um "imenso desastre ecológico".



"O fogo está oficialmente diminuindo. Em algumas horas, estará completamente sob controle", disse neste domingo o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, à agência de notícias grega ANA.



Mais de 270 bombeiros, apoiados por 15 aviões e assistidos pelo exército continuam trabalhando neste domingo, segundo os serviços de bombeiros, que se mantêm cautelosos diante de uma possível retomada do fogo nessas montanhas.



O incêndio começou na costa do golfo de Corinto na quarta-feira à noite.



É "um dos maiores incêndios dos últimos 20-30 anos", afirmaram os bombeiros, que destacaram que acontece "muito cedo na temporada".



As chamas queimaram mais de 55 km2 de pinheiros.



O incêndio queimou a floresta, densa e até agora conservada, em 54%, informou o jornal Avghiy.



6,1% do maciço pertencia a áreas protegidas pela rede Natura 2000, que reúne espaços naturais ou seminaturais da União Europeia com uma flora e fauna excepcionais, acrescentou o jornal.



O vice-ministro do Interior, Stelios Petsas, anunciou uma ajuda econômica para os prejudicados e trabalhos para evitar futuras inundações na área.