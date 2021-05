Um rio de lava procedente do vulcão Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo (RDC), atingiu o aeroporto da cidade de Goma, na face sul do vulcão, anunciaram autoridades locais.



"A situação se agravou", informou um funcionário do Parque Nacional Virunga, onde se encontra o vulcão, em mensagem transmitida a colegas, da qual a AFP obteve uma cópia. "Além do rio de lava na direção nordeste outro rio desce sobre a cidade. Chegou agora ao aeroporto e descerá até o Lago Kivu", detalhou.