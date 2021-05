Itália supera as 30 milhões de doses de vacinas injetadas

A Itália superou, neste sábado (22), a marca das 30 milhões de doses de vacinas anticovid-19 injetadas, e cerca de 10 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas, segundo os dados do governo.



Mais de 9,85 milhões de pessoas já receberam as duas doses, o que representa 16,6% da população (60 milhões de habitantes).



Dois terços das 30 milhões de doses foram destinados a italianos maiores de 60 anos.



A Itália registrou até agora 125.153 mortes por coronavírus, o pior balanço na Europa depois do Reino Unido (cerca de 128.000 mortes).



O país empreendeu um lento desconfinamento desde 26 de abril, após meses de restrições sanitárias.



As estatísticas acompanham essa lenta melhora. Neste sábado, as autoridades de saúde informaram 125 mortes nas últimas 24 horas, três vezes menos que há um mês.



A porcentagem de casos positivos, de um total de cerca de 300.000 testes realizados nesse mesmo período, ficou em 1,6%, o menor nível em 2021.