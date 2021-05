Merkel adverte contra protestos racistas e antissemitas na Alemania

A chanceler Angela Merkel alertou neste sábado (22) contra o racismo e antissemitismo durante as manifestações a favor da causa palestina, enquanto outros protestos estão previstos na Alemanha neste fim de semana.



"Os que propagam o ódio contra os judeus nas ruas, os que fomentam o ódio racial, estão fora da nossa Lei Fundamental", alertou a chancler em seu 'podcast' semanal.



"Esses atos devem ser punidos proporcionalmente" à sua gravidade, insistiu.



Em toda a Alemanha houve vários protestos após o ataque de Israel a Gaza que desencadeou um conflito com os palestinos nas duas últimas semanas.



Na sexta-feira entrou em vigência uma frágil trégua entre ambas as partes. No sábado passado, cerca de 60 pessoas foram detidas e aproximadamente 100 policiais ficaram feridos em violentos confrontos durante uma manifestação pró-Palestina em Berlim.