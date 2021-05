UE: EMA informa parecer positivo sobre tratamento com sotrovimab contra covid

A agência reguladora europeia (EMA, na sigla inglês) deu parecer positivo hoje para o uso de sotrovimab como tratamento contra a covid-19. A análise concluiu que a medicação pode ser utilizada para o tratamento de pacientes acima dos 12 anos cujos quadros clínicos não requisitem o uso suplementar de oxigênio, nem quando há risco de progressão "severa" da doença, informou a EMA por meio de um comunicado.



O parecer serve como uma referência da União Europeia sobre o uso do sotrovimab, um anticorpo monoclonal, nos países membros do bloco antes de uma possível autorização para introdução no mercado.



A recomendação da EMA foi feita após a revisão de dados. Uma análise provisória indicou que o sotrovimab reduziu o risco de hospitalização por mais de 24 horas ou morte em 85% em comparação com o placebo. Os quadros para hospitalização por mais de 24 horas ou morte ocorreram em 1% (3 de 291) dos pacientes que receberam o tratamento, e 7% (21 de 292) daqueles que receberam o placebo, segundo a EMA.



Um anticorpo monoclonal é um tipo de proteína que se liga a uma estrutura específica (chamada antígeno). Sotrovimab é projetado para se ligar à proteína spike do SARS-CoV-2, limitando a capacidade do vírus de entrar nas células do corpo. O medicamento é administrado por infusão em uma veia.



O tratamento é desenvolvido pela Vir Biotechnology em parceria com a GlaxoSmithKline (GSK), que celebraram o resultado por meio de um comunicado.