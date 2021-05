Biden e Moon Jae-in se dizem preocupados com programa nuclear da Coreia do Norte

Após uma reunião bilateral com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, o chefe da Casa Branca, Joe Biden, afirmou que está "profundamente preocupado" com o programa nuclear norte-coreano. "Hoje fizemos progressos importantes em uma série de questões", disse o democrata durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.



O sul-americano foi o segundo líder global a visitar Washington presencialmente desde que Biden assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro. No mês passado, o democrata recebeu o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga.



"A tarefa comum mais urgente é alcançar a desnuclearização e a paz na península coreana", declarou Moon Jae-in na coletiva. Nesta sexta-feira, Biden também anunciou que nomeará o diplomata Sung Kim como enviado especial para assuntos relacionados ao programa nuclear da Coreia do Norte. Ele é americano com ascendência sul-coreana.



Ao dizer que a relação entre os EUA e a Coreia do Sul é importante para a região do Indo-Pacífico e também para o mundo, Biden frisou que os dois líderes concordaram em estabelecer uma parceria "abrangente" relacionada ao combate à pandemia de covid-19 e à produção de vacinas.



Segundo Moon Jae-in, a cooperação entre Washington e Seul aumentará o fornecimento de imunizantes contra o coronavírus ao mundo.



Os dois países também trabalhão juntos, de acordo com Biden, para mobilizar recursos para o financiamento de iniciativas verdes e de combate à mudança climática.