China manterá fechado 'prédio oscilante' para realizar inspeções

Um edifício no sul da China, que causou pânico ao começar a balançar alguns dias atrás, permanecerá fechado enquanto as causas do movimento são investigadas, informou o proprietário do imóvel.



O SEG Plaza, um arranha-céu de 300 metros de altura na cidade de Shenzhen, ao sul de Hong Kong, começou a oscilar na noite de terça-feira, o que provocou uma rápida evacuação.



Equipes de emergência descartaram que um terremoto tenha causado a oscilação do prédio, localizado no distrito Futian, considerado um centro tecnológico.



Em um aviso interno aos inquilinos divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua, o proprietário do edifício disse que ninguém teria permissão para entrar até que a investigação fosse concluída, sem dar um prazo. A medida entrou em vigor nesta sexta-feira.



A torre leva o nome do fabricante de semicondutores e eletrônicos Shenzhen Electronics Group (SEG), cujos escritórios estão no complexo, junto com um grande mercado de eletrônicos.



Os engenheiros usaram drones para inspecionar o prédio, cuja construção foi concluída em 2000.



Um dia após o incidente, o consulado dos Estados Unidos na cidade vizinha de Guangzhou alertou seus cidadãos para evitarem se aproximar do imóvel e disse que há "informações inadequadas para avaliar os riscos de segurança".