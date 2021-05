Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiu a província chinesa de Qinghai (noroeste) no sábado (tarde de sexta, 21, no Brasil), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



A província, pouco habitada, fica no altiplano tibetano. O epicentro do tremor, que ocorreu às 2h04 locais de sábado (15h04 de sexta, hora de Brasília), foi localizado a 10 km de profundidade e 400 km a sudoeste da cidade de Xining, informou o USGS.



Em 2010, um terremoto de magnitude 6,9 deixou 3 mil pessoas mortas ou desaparecidas na mesma província.